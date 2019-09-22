Спортивный директор Ювентуса озвучил новые подробности трансфера Манджукича

Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи рассказал о ситуации с нападающим команды Марио Манджукичем, который близок к переходу в катарский клуб Аль-Райан.

"Пока что переход Марио немного затягивается. У нас есть время до 30 сентября, когда в Катаре закрывается окно. Посмотрим что будет дальше", – приводит слова Паратичи Football Italia.

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По информации источника, ближневосточный клуб не готов платить 10 млн евро за 33-летнего хорвата и продолжает торговаться. Ранее сообщалось, что Манджукич уже согласовал с Аль-Райаном 2-летний контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год.

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Интерес к Манджукичу также проявляли такие клубы, как: Манчестер Юнайтед, Пари Сен-Жермен, Бавария и Лос-Анджелес. Марио уже отказался от переезда в MLS, а в случае срыва трансфера в катарский клуб, скорее всего, рассмотрит переход в английскую Премьер-лигу.

Напомним, Манджукич защищает цвета Ювентуса с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий не провел ни одного матча в итальянской Серии А.

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