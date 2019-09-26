Манджукіч відмовився від спокусливої суми заради переходу в Манчестер Юнайтед

Нападник збірної Хорватії та італійського Ювентуса Маріо Манджукіч не хоче переходити у катарський чемпіонат – мрія пограти в АПЛ не полишає форварда.

Форвард туринського Ювентуса Маріо Манджукіч прагне поповнити ряди манкуніанців, повідомляє Daily Mail.

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Аби опинитись у Манчестер Юнайтед хорват вже відмовився від спокусливої пропозиції з Катару – шейхи гарантували футболісту зарплатню у розмірі 7 мільйонів фунтів на рік. Зазначається, що англійський клуб може відновити переговори з хорватським ветераном у січні.

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Нагадаємо, Манджукіч ще влітку міг поповнити ряди "червоних дияволів", однак сума в 15 млн фунтів, яку англійці запропонували за хорвата, виявилась замалою для Ювентуса.

До слова, після поразки від Вест Хема (0:2) наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер та виконавчий директор клубу Ед Вудворд провели зустріч, на якій норвезький фахівець наполягав на підсиленні лінії атаки і запропонував кандидатури форварда Барселони Усмана Дембеле та нападника Ювентуса Маріо Манджукіча.

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