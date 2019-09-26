toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манджукіч відмовився від спокусливої суми заради переходу в Манчестер Юнайтед

11:08 801 Читать на русском
Манджукіч відмовився від спокусливої суми заради переходу в Манчестер Юнайтед
Маріо Манджукіч / ФК Ювентус

Нападник збірної Хорватії та італійського Ювентуса Маріо Манджукіч не хоче переходити у катарський чемпіонат – мрія пограти в АПЛ не полишає форварда.

Форвард туринського Ювентуса Маріо Манджукіч прагне поповнити ряди манкуніанців, повідомляє Daily Mail.

Спортивний директор Ювентуса озвучив нові подробиці трансферу Манджукіча

Аби опинитись у Манчестер Юнайтед хорват вже відмовився від спокусливої пропозиції з Катару – шейхи гарантували футболісту зарплатню у розмірі 7 мільйонів фунтів на рік. Зазначається, що англійський клуб може відновити переговори з хорватським ветераном у січні.

Манчестер Юнайтед обирає між форвардами Ювентуса та Барселони

Нагадаємо, Манджукіч ще влітку міг поповнити ряди "червоних дияволів", однак сума в 15 млн фунтів, яку англійці запропонували за хорвата, виявилась замалою для Ювентуса.

До слова, після поразки від Вест Хема (0:2) наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер та виконавчий директор клубу Ед Вудворд провели зустріч, на якій норвезький фахівець наполягав на підсиленні лінії атаки і запропонував кандидатури форварда Барселони Усмана Дембеле та нападника Ювентуса Маріо Манджукіча.

Ювентус здобув вольову перемогу над Брешією, Верона розписала нічию з Удінезе: 5-й тур Серії А, матчі вівторка

blog_ava
Маріуполь – Динамо: Караваєв звинуватив азовців у недотриманні регламенту
08:00
5690
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Італія Ювентус Ювентус Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
33
хв
Ейбар
20:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук