Манджукич может перейти в Интер – Конте подготовил ветерану интересную роль

Нападающий Марио Манджукич, пребывающий в статусе свободного агента, может оформить неожиданное возвращение в чемпионат Италии. Опытным хорватом интересуется миланский Интер.

"Нерадзурри" изучают вариант с подписанием 34-летнего хорвата, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В трансфере Манджукича заинтересован лично наставник миланцев Антонио Конте. Алленаторе считает, что ветеран станет идеальной заменой основному центрфорварду Интера Ромелу Лукаку. Поскольку у хорватского нападающего пока нет клуба, то его переход менеджменту "нерадзурри" будет оформить проще, чем трансферы лидера Ромы Эдина Джеко или форварда лондонского Челси Оливье Жиру.

В сезоне 2019/20 Марио Манджукич провел 8 матчей во всех турнирах за катарский Аль-Духайль, в которых забил 3 мяча.

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