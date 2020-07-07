Фонсека на межі провалу, трагічне дербі Барселони, шанси для Зінченка, Ярмоленка та Маліновського – топ-матчі мідвіку

Футбольний марафон в режимі нон-стоп триває – і це після нудних карантинних буднів насправді круто. "Футбол 24" виділяє найцікавіші протистояння мідвіку на європейських полях.

Вест Хем – Бернлі

8 липня, 20:00. Лондон, Лондон Стедіум. Пряма трансляція на телеканалі "Setanta Sports +".

Чому потрібно подивитися: Вест Хем під керівництвом Девіда Мойєса вперше в сезоні не програв два поспіль матчі чемпіонату, в яких набрав 4 очки. Спочатку "молоти" доволі сенсаційно прибили Челсі з вирішальним голом Андрія Ярмоленка на 89-й хвилині, а кілька днів тому розписали мирову з Ньюкаслом. Вінгер збірної України отримав від тренера трохи більше 15-ти хвилин і явно не зіпсував каші. Саме Ярмоленко став одним із найгостріших у складі Вест Хема, отримавши схвальні відгуки та пристойні оцінки.

Ньюкасл – Вест Хем: Ярмоленко знову міг забити та став одним із найкращих у надрезультативній нічийній перестрілці

Враховуючи традиційну нелюбов Мойєса до ротації складу, Ярмоленко ризикує опинитися в запасі і на матч 34-го туру проти Бернлі. Втім, Джаррод Боуен, який є конкурентом українця на позиції правого вінгера, провів відверто посередню гру з Ньюкаслом навіть з урахуванням гольової передачі на Майкла Антоніо. Андрій точно отримає свої ігрові хвилини від тренера – тим більше, при наявності проблем зі здоров'ям у Форналса та Андерсона. А от скільки їх буде – знає лише шотландський фахівець.

Вест Хему потрібна лише перемога, адже відрив від зони вильоту складає лише 3 пункти за 5 турів до завершення чемпіонату – кожна гра може кардинально змінити ситуацію в підвалинах турнірної таблиці. Бернлі ще зберігає певні шанси на Лігу Європи, посідаючи комфортне з точки зору збереження прописки в еліті 10 місце. Виліт "кларетовим" вже точно не загрожує, а його уникнення, безумовно, було головним завданням для команди Шона Дайча перед початком сезону 2019/20. У цьому для Вест Хема є як певні плюси, так і мінуси – у Бернлі немає завдання будь-якою ціною набрати очки, але, з іншого боку, опоненти Ярмоленка і Ко скинули з себе значний тягар відповідальності. До слова, у матчі першого кола Бернлі нокаутував Вест Хем із рахунком 3:0, а українець отримав 70 хвилин від тоді ще Мануеля Пеллегріні.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Манчестер Сіті – Ньюкасл

8 липня, 20:00. Манчестер, Етіхад. Пряма трансляція на телеканалі "Setanta Sports".

Чому потрібно подивитися: підопічні Хосепа Гвардіоли можуть спокійно догравати чемпіонат і зосередитися на Кубку Англії та Лізі чемпіонів, яка так і не підкорилася іспанському тренеру після його відходу з Барселони. Втім, остаточно забувати про АПЛ Ман Сіті все ще не можна, адже де-юре команда ще не гарантувала собі навіть топ-4 за підсумками сезону. Щоправда, у випадку відхилення CAS апеляції "містян" на виключення з єврокубків Сіті втратить будь-яку мотивацію на чемпіонат, адже тоді точно не гратиме в наступному розіграші ЛЧ. До слова, рішення у вказаній справі оголосять вже наступного тижня.

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону

Втім, інтерес до поєдинку Манчестер Сіті – Ньюкасл все одно є, навіть з урахуванням незначної турнірної мотивації для обох колективів. Ім'я цьому інтересу – Олександр Зінченко, який видав неоднозначний матч проти Саутгемптона. Саме українець припустився вирішальної помилки, яка призвела до пропущеного гола ударом з 40 метрів. Парадокс, що без урахування того моменту Зінченко провів загалом непогану гру – одну з найкращих у сезоні. Але цим і жорстокий футбол, у якому одна помилка іноді перекреслює все. Гвардіола не критикував своїх гравців після поразки, але чи вийде українець на поле бодай на кілька хвилин – далеко не доконаний факт. Втім, Гвардіола може знову довіритися Зінченку, адже, як вже зазначалося, пріоритетом для Ман Сіті зараз стають інші турніри.

Ньюкасл розмістився на 12-й позиції таблиці – без шансів як на єврокубки, так і на виліт. В минулому турі "сороки" розписали видовищну нічию з Вест Хемом, а загалом не програють вже в останніх 6-ти поєдинках чемпіонату. Зауважимо, що наприкінці червня ці ж команди зустрічалися в Кубку Англії – тоді Ман Сіті виграв на виїзді 2:0, а Зінченко на полі так і не з'явився.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Барселона – Еспаньйол

8 липня, 23:00. Барселона, Камп Ноу. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 3".

Чому потрібно подивитися: центральним поєдинком 35-го туру Ла Ліги стане каталонське дербі, у якому Барселона прийматиме Еспаньйол. Дане дербі, вочевидь, візьме перерву щонайменше на рік, адже "папуги" зберігають лише теоретичні шанси на збереження прописки в Прімері. 11 очок відставання від рятівної зони за 4 тури до фінішу при серії поразок тривалістю в 5 поєдинків поспіль – з цим Еспаньйолом все зрозуміло. Наступний сезон знаменитий клуб проведе в Сегунді – символічно, що виліт може буде оформлений саме в матчі з Барселоною, яка має шанси відправити сусідів у нижчий дивізіон. Будь-який результат, окрім перемоги "папуг", стане для Еспаньйола фатальним.

Цікаво, що в першому колі аутсайдер примудрився відібрати очки в Барселони, яка на той момент очолювала турнірну таблицю Прімери. На останніх хвилинах Ву Лей зрівняв рахунок та приніс своїй команді один пункт. Тепер "блаугранас" не можуть собі дозволити повторення того сценарію, адже й так відстають від Реала на 4 пункти при гірших показниках в очних матчах. Мадрид штампує перемоги за перемогою – у випадку звитяги над Алавесом Реал практично забезпечить собі перший за 3 роки чемпіонський титул. Двічі програти у трьох матчах – це треба дуже постаратися.

Кіке Сетьєн не зможе розраховувати на травмованих Дембеле, Умтіті, де Йонга та Фірпо. Інші лідери "блаугранас" готові зіграти та, найімовірніше, офіційно відправлять Еспаньйол у Сегунду. Якщо ж гості здійснять подвиг, то трагедія настане для Мессі та Ко, які де-факто складуть чемпіонські повноваження.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Аталанта – Сампдорія

8 липня, 22:45. Бергамо, Стадіо Атлеті Адзуррі Д'Італія. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: Аталанта, яка демонструє чемпіонську форму, в 31-му турі Серії А прийматиме Сампдорію. Генуезці після серії невдач повернулися на переможний шлях, набравши 6 очок в матчах з Лечче та СПАЛом. Втім, потягатися з нинішньою Аталантою команді Клаудіо Раньєрі буде вкрай складно.

Бергамаски виграли 8 поєдинків чемпіонату поспіль та на 99% гарантували собі ЛЧ на наступний сезон. У поєдинку з Кальярі підопічні Гасперіні вперше з 20 січня забили лише 1 гол, але і цього вистачило Аталанті для набрання чергових очок. Руслан Маліновський був абсолютно найкращим у тій грі, заробивши пенальті та вилучення для суперника. Українець за відведену йому годину став справжнім жахом для Кальярі, тому повинен отримати ігровий час і проти Сампдорії. Зауважимо, що Руслан увійшов до символічної збірної 30-го туру чемпіонату.

Кальярі – Аталанта: розкішний Маліновський провів найкращий матч в Італії, ставши головним фактором перемоги

Протягом тривалого часу бергамаски йшли 4-ми, а зараз відстають від Інтера, який посідає 3 місце, лише на 1 пункт. У минулому сезоні Аталанта в останньому турі випередила міланський клуб та увірвалася в топ-3, ставши головною сенсацією сезону. Зараз підопічні Гасперіні не збавляють обертів, а минулорічний сценарій цілком може повторитися. Аталанта набрала хід, а Маліновський тішить своєю грою – даний поєдинок точно вартий уваги.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Рома – Парма

8 липня, 22:45. Рим, Стадіо Олімпіко. Пряма трансляція на території України не запланована.

Чому потрібно подивитися: ще ніколи Штірліц не був таким близьким до провалу – дана крилата фраза яскраво характеризує нинішнє становище Паулу Фонсеки. Рома потрапила у справжню яму – трьох поспіль поразок від Мілана, Удінезе та Наполі не чекав ніхто. При цьому "джаллороссі" спромоглися забити у цих поєдинках лише один гол.

Традиційно вимоглива столична преса вже накинулася на команду та Фонсеку – за інформацією низки ЗМІ, у випадку невиграшу в Парми та Брешії португалець втратить посаду. Чергову поразку тренеру точно не пробачать – тим більше, з урахуванням проблем Парми. Підопічні Д'Аверси теж програли 3 останні поєдинки, тому зустріч на Олімпіко – момент істини для обох тренерів. Щоправда, Парма суттєво відірвалася від зони вильоту (на 13 пунктів), тому для "хрестоносців" невдача все ж буде не такою болючою, як для Роми. "Вовки", хоч і де-факто втратили шанси на ЛЧ, але керівництво клубу розраховує бодай на Лігу Європи. Останні виступи "джаллороссі" ставлять під великий сумнів навіть єврокубок другого рангу.

Ситуація в таборі Роми – далека від ідеальної. Існує велика вірогідність, що Фонсека вже попрощався з вболівальниками на Олімпіко. Як відомо, найближчим часом глядачі точно не повернуться на трибуни, а шанси на те, що Фонсека допрацює до наступного сезону, залишаються все меншими.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

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