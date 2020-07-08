Манджукіч може перейти в Інтер – Конте підготував ветерану цікаву роль

Нападник Маріо Манджукіч, який перебуває у статусі вільного агента, може оформити несподіване повернення до чемпіонату Італії. Досвідченим хорватом цікавиться міланський Інтер.

"Нерадзуррі" вивчають варіант із підписанням 34-річного хорвата, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У трансфері Манджукіча зацікавлений особисто керманич міланців Антоніо Конте. Алленаторе вважає, що ветеран стане ідеальною підміною основному центрфорварду Інтера Ромелу Лукаку. Оскільки хорватський нападник наразі немає клубу, то його перехід менеджменту "нерадзуррі" буде простіше оформити, ніж трансфери лідера Роми Едіна Джеко чи форварда лондонського Челсі Олів'є Жиру.

У сезоні 2019/20 Маріо Манджукіч провів 8 матчів у всіх турнірах за катарський Аль-Духайль, у яких забив 3 м'ячі.

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