Манджукич разорвал контракт с катарским клубом и может усилить новичка Серии А, которым руководит Индзаги

Хорватский нападающий Марио Манджукич сообщил, что его контракт с катарским Аль-Духайлем расторгнут.

"Достиг соглашения с руководством Аль-Духайля о расторжении моего договора по взаимному согласию. Ценю доверие и гостеприимство, с которым столкнулся в Катаре, и желаю всего лучшего клубу и команде в будущем", – написал Манджукич на своей странице в Инстаграме.

Чемпион мира официально покинул чемпионат России и может оказаться в команде Индзаги

По информации СМИ, хорват намерен вернуться в Италию. В его услугах заинтересованы турецкие Фенербахче и Галатасарай, а также несколько клубов Серии А. Однако наиболее вероятным вариантом для Манджукича называют Беневенто, который под руководством Филиппо Индзаги выиграл Серию В и следующий сезон начнет в элите.

К слову, Манджукич только зимой присоединился к Аль-Духайлю на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за катарский клуб Марио забил один гол. В прошлом он выступал за Баварию, Атлетико и Ювентус.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус