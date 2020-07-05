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Манджукич разорвал контракт с катарским клубом и может усилить новичка Серии А, которым руководит Индзаги

5 июля 20:03 - Читати українською
Манджукич разорвал контракт с катарским клубом и может усилить новичка Серии А, которым руководит Индзаги
Марио Манджукич / фото из соцсетей

Хорватский нападающий Марио Манджукич сообщил, что его контракт с катарским Аль-Духайлем расторгнут.

"Достиг соглашения с руководством Аль-Духайля о расторжении моего договора по взаимному согласию. Ценю доверие и гостеприимство, с которым столкнулся в Катаре, и желаю всего лучшего клубу и команде в будущем", – написал Манджукич на своей странице в Инстаграме.

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По информации СМИ, хорват намерен вернуться в Италию. В его услугах заинтересованы турецкие Фенербахче и Галатасарай, а также несколько клубов Серии А. Однако наиболее вероятным вариантом для Манджукича называют Беневенто, который под руководством Филиппо Индзаги выиграл Серию В и следующий сезон начнет в элите.

К слову, Манджукич только зимой присоединился к Аль-Духайлю на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за катарский клуб Марио забил один гол. В прошлом он выступал за Баварию, Атлетико и Ювентус.

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Беневенто Беневенто Аль-Духайль Аль-Духайль Марио Марио Манджукич
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