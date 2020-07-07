Интер может удвоить зарплату Лаутаро Мартинеса – у Барселоны есть считанные часы на активацию клаусулы

Будущее нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса, похоже, связано с Джузеппе Меацца. Заинтересованные клубы не воспользовались возможностью выкупить аргентинца.

7 июля истекает действие клаусулы, позволяющей выкупить форварда за 111 млн евро, которой испанская Барселона так и не воспользовалась. Об этом сообщает Marca.

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"Блаугранас" проявляли интерес к Лаутаро, но сразу пытались сбить цену аргентинца. Вместо клаусулы каталонцы предлагали боссам "нерадзурри" нескольких своих игроков плюс деньги. В свою очередь Интер интересовала лишь полная сумма отступных. Если Барселона сохранит заинтересованность в подписании Мартинеса, то ей придется удовлетворить все финансовые аппетиты миланцев. Зато руководство Интера готово удвоить зарплату форварда (с 2,5 до 5 млн евро), чтобы дополнительно мотивировать его к выступлениям в Серии А.

К слову, в нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей.

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