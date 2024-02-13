Журналист Игорь Цыганык объяснил, что нужно для перехода Александра Пихалёнка в лидер чемпионата Испании – Жирону.

Ранее сообщалось, что Жирона сделала предложение по Александру Пихалёнку этой зимой, но СК Днепр-1 его отклонил. Испанцы якобы давали 3-4 млн евро. Впрочем, Игорь Цыганык верит, что трансфер может состояться летом.

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"У Пихалёнка есть все шансы оказаться в Жироне... Если он захочет, правильно отыграет вторую половину сезона, все будет хорошо складываться, будет правильно все делать. Там есть интерес. Большой и хороший интерес", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

К слову, контракт Пихалёнка со СК Днепр-1 рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Пихалёнок сыграл 23 матча, забил 4 гола и 5 раз ассистировал партнерам.

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