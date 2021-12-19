Чемпіонат Англії 2021/22, 18-й тур

Ньюкасл – Манчестер Сіті – 0:4

Голи: Діаш, 5, Канселу, 27, Марез, 65, Стерлінг, 86

Вулверхемптон – Челсі – 0:0

Манчестер Сіті підходив до виїзної зустрічі з Ньюкаслом у статусі лідера АПЛ, однак Ліверпуль тримався на дистанції всього у 1 заліковий бал. "Сорок" необхідно було перемагати за будь-яку ціну – і під таке завдання Пеп Гвардіола виставив Зінченко в стартовий склад (це вже четверта поспіль поява українця в старті). Рішення коуча "містян" принесло успіх вже на 5-й хвилині, коли Олександр помітив відкривання Канселу й вирізав діагональ на правий край штрафного. Жоау в дотик запустив м'яч на лінію воротарського, Дубравка й Кларк не розібралися при виносі, а Діаш спокійно замкнув – 1:0!

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Ньюкасл міг зрівняти на 17-й внаслідок обвідного пострілу Фрейзера зі штрафного, однак м'яч з лінії порожніх воріт вибив Ляпорт. Ще за 10 хвилин Ман Сіті провів другий гол – і знову Канселу опинився у центрі уваги! Жоау прийняв пас від Мареза й з лінії півкола зарядив у дальній кут. 0:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

В середині другого тайму Зінченко допоміг влаштувати розгром: українець виконав шикарне закидання з лівого флангу в карний майданчик, а Марез замкнув у дотик – 0:3! До речі, Сашко заніс у свій актив першу за три роки результативну дію в АПЛ. Крапку ж у зустрічі поставив Стерлінг, який увірвався в штрафний і завершив прострільну передачу Жезуса точним ударом. 0:4! Манчестер Сіті святкує розгром.

В паралельному матчі все було не так весело. Челсі після осічки з Евертоном відстав від першого місця на чотири очки, тож у виїзній зустрічі з Вулверхемптоном лондонцям була потрібна тільки перемога – втім, вже на 15-й хвилині вони пропустили внаслідок прострілу Марсала й зрізки Хіменеса під удар Поденсе. На щастя для гостей, взяття воріт скасували через офсайд. Відповісти чимось цікавим до перерви, однак, підопічні Томаса Тухеля так і не змогли (а от господарі мали мінімум ще один хороший момент із замиканням Дендонкера).

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В другому таймі Челсі тримав ініціативу, але цікавих моментів довгий час не виникало. Аж на 78-й хвилині "пенсіонери" могли відкрити рахунок зусиллями Пулішіча, якому вдалося вирватись віч-на-віч з голкіпером, але Са плечем парирував постріл Крістіана. От, власне, і вся гострота. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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