Арсенал подходил к выездной встрече с Лидсом в статусе четвертой команды АПЛ, однако Вест Хэм, МЮ и Тоттенхэм держались на расстоянии 1-4 очков позади. "Молотобойцы" и "дьяволы" пропускали тур, а "шпорам" придётся сыграть против Ливерпуля – таким образом, "канониры" получили шанс нарастить отрыв. Благо, у йоркширцев из-за травм и дисквалификаций вылетели сразу 9 футболистов.

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Лондонцы сразу со стартовым свистком захватили инициативу. Уже на 3-й минуте гости могли открывать счёт в результате разрезной передачи Эдегора, после которой Ляказетт вышел один на один, но Мелье парировал удар француза (а Сака добить в пустые помешал защитник). На 5-й с линии штрафной в руки голкиперу пробил Тирни.

После этого было проведено ещё несколько атак, которые, в конце концов, привели ко взятию ворот на 16-й минуте. Голевую атаку начал Сака, сместившийся с правого фланга и выкативший пас в штрафную на Джаку – тот упал в борьбе с соперником, которого сразу накрыл Ляказетт. Мяч от его ноги отскочил на левый край, откуда Мартинелли спокойно выстрелил в девятку. 0:1! Кстати, это был 7000-й гол Арсенала в АПЛ. Кроме Арсенала, провести 7000+ голов в этом турнире смогли только Эвертон и Ливерпуль.

Довольно быстро Арсенал мог удвоить преимущество усилиями Сака и Эдегора, которым удались классные проходы к границе штрафной, однако их удары в последний момент заблокировали. На 24-й Терне с левой половины штрафной бил в ближний угол, однако здесь спас Мелье. Лидс моментально огрызнулся атакой с выстрелом Рафиньи метров с 17-ти – мяч прошел рядом с правой штангой! Это был первый и последний острый эпизод в исполнении хозяев до перерыва.

Арсенал же наказал соперника вторым голом. На 28-й минуте Джака перехватил мяч в центральном круге и выполнил заброс под выход Мартинелли лицом к лицу – Габриэль же уверенно переиграл Мелье. 0:2! Еще через семь минут шикарная атака с правого на левый фланг с участием Сака, Эдегора и Ляказетта завершилась ударом последнего в ближний угол (Мелье парировал), а на 42-й лондонцы начали праздновать разгром – это Сака получил передачу на левый угол штрафной и выстрелил под ближнюю штангу. Рикошетом от защитника мяч влетел в ворота. 0:3.

В начале второго тайма Арсенал играл по счёту, выглядя очень пассивно. Лидсу же вообще ничего не удавалось в атаке. Самым интересным эпизодом в первые 15 минут после перерыва стал удар Джаки по ноге Рафиньи, за который вполне могли дать красную карточку – впрочем, после просмотра VAR решили обойтись без удаления.

На 68-й минуте Арсенал неожиданно создал шикарный момент в результате обыгрыша Сака с Эдегором, после которого Букайо выстрелил из левого угла штрафной. Мяч прошел мимо дальнего угла. После этого лондонцы не стали набирать обороты, прижимая Лидс, за что прилетело кармическое наказание – на 74-й минуте Гельхардт вошел в штрафную и получил по ногам. Пенальти! Рафинья уверенно его реализовал. 1:3!

К сожалению для Марсело Бьелсы, развить успех не удалось. На скамейке не было исполнителей, способных усилить уставшую команду, а Микель Артета сразу же бросил в бой Смита-Роу. Он и добил Лидс на 84-й минуте, получив разрезной пас от Эдегора и пробив в правый нижний угол – 1:4! Этот гол стал последним во встрече. "Канониры" празднуют разгром.

Таким образом, Арсенал набрал 32 очка, оставшись на четвёртой позиции и оторвавшись от Вест Хэма на четыре зачётных балла, от МЮ – на пять, а от Тоттенхэма – на семь. Впрочем, у конкурентов есть матчи в запасе. Лидс с 16 пунктами остался шестнадцатым.

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