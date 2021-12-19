"Если АПЛ захотят, они могут это сделать. Это не в моей компетенции. Ясность всегда полезна, а прозрачность всегда хороша в любом деле. В этом плане я знаю правила. Все, кто говорят, что мы должны продолжать играть, тоже правы. На все эти вопросы, которые сейчас задают в обществе и профессиональном футболе, нет единого ответа.

АПЛ отменила уже 10-й поединок из-за коронавируса за последнюю неделю

Вот почему я не чувствую, что я должен выражать единственно правильное мнение и заставлять себя поверить, что я в этом прав. Ситуация очень сложная, а безопасность и здоровье всегда стоят на первом месте. Для нас большая честь, что мы все еще можем работать и постоянно проходить тесты, но я могу понять точку зрения других. Возможно, это лучший момент для игры против Челси, в составе которого есть немало положительных тестов на COVID-19. Я вижу две точки зрения.

Я уверен, что есть правила, по которым игры переносятся. Если вы переносите один матч из-за COVID-19, мое личное мнение: нужно переносить три матча, потому что игроки должны восстанавливаться 10 дней. Но если вы отмените три игры, то у вас может возникнуть другая проблема, поэтому я могу понять решение провести как можно больше матчей. Я также думаю, что играть матчи – это привилегия, и я не пойду по пути оправданий, обвинений или чего-то еще, я просто не хочу этого делать", – цитирует Тухеля официальный сайт Челси.

Напомним, что в Англии произошла вспышка нового штамма коронавируса, из-за чего АПЛ отменила уже 10 матчей за последнюю неделю.

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