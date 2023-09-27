Кубок английской лиги 2023/24. 1/16 финала

Астон Вилла – Эвертон – 1:2

Голы: Камара, 84 – Гарнер, 15, Калверт-Льюин, 51

Ливерпуль – Лестер – 3:1

Голы: Гакпо, 48, Собослай, 70, Жота, 89 – Макетир, 3

Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Исак, 53

Виталий Миколенко вышел в старте Эвертона на гостевой матч против Астон Виллы, которая в АПЛ идет гораздо лучше "ирисок" (6 место против 15-го). Но счет открыли "ириски" – на 15-й минуте Гарнер воспользовался классным пасом и пробил мимо Ольсена. Миколенко отыграл только первый тайм, а на вторую половину вышел Янг. Почти сразу после возобновления игры Калверт-Льюин укрепил преимущество Эвертона. Под занавес игры Астон Вилла один гол отквитала, но на этом команды завершили. Эвертон вышел в 1/8 финала.

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Юрген Клопп дал отдохнуть лидерам Ливерпуля в игре с Лестером. И уже на третьей минуте контратака гостей стала голевой – Макетир реализовал выход один на один. Этот гол стал единственным до перерыва, а на старте второго тайма Гакпо восстановил равновесие ударом с разворота в дальний угол. На 70-й минуте вышедший на замену Собослай разрядил пушку из-за пределов штрафной и вывел Ливерпуль вперед. Точку на 89-й минуте поставил Жота. 3:1 – волевая победа Ливерпуля.

В центральном матче дня Ньюкасл принимал Манчестер Сити. Эдди Хау и Хосеп Гвардиола учли насыщенность календаря, выпустив неоптимальные составы. Холанд, Уокер, Эдерсон и Диаш остались в запасе Сити. Трипьер, Шер, Гимараес, Гордон и легендарный Лорис Кариус :) не появились в основе "сорок". Первый тайм завершился нулями, а на старте второй половины Ньюкасл забил. Отличился Александр Исак, который из пределов вратарского воплотил в гол пас Жоэлингтона.

Гвардиола бросил в бой Доку и Фодена, а вот Эрлинг Холанд на поле так и не появился. Отыграться Манчестер Сити не смог и прекратил борьбу за первый трофей сезона. Хосеп Гвардиола снова не выиграет Кубок лиги – последний раз "горожане" брали этот трофей в 2021 году.

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