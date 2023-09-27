У середу, 27 вересня, відбулися кілька поєдинків 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Рахунки і огляд матчів Евертона, Ліверпуля та Ньюкасл – Манчестер Сіті читайте на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги 2023/24. 1/16 фіналу

Астон Вілла – Евертон – 1:2

Голи: Камара, 84 – Гарнер, 15, Калверт-Льюїн, 51

Ліверпуль – Лестер – 3:1

Голи: Гакпо, 48, Собослай, 70, Жота, 89 – Макетір, 3

Ньюкасл – Манчестер Сіті – 1:0

Гол: Ісак, 53

Віталій Миколенко вийшов у старті Евертона на гостьовий матч проти Астон Вілли, яка в АПЛ йде значно краще за "ірисок" (6 місце проти 15-го). Але рахунок відкрили "іриски" – на 15-й хвилині Гарнер скористався класним пасом і пробив повз Ольсена. Миколенко відіграв тільки перший тайм, а на другу половину вийшов Янг. Майже одразу після поновлення гри Калверт-Льюїн зміцнив перевагу Евертона. Під завісу гри Астон Вілла один гол відквитала, але на цьому команди завершили. Евертон вийшов в 1/8 фіналу.

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Юрген Клопп дав відпочити лідерам Ліверпуля у грі з Лестером. І вже на третій хвилині контратака гостей стала гольовою – Макетір реалізував вихід віч-на-віч. Цей гол став єдиним до перерви, а на старті другого тайму Гакпо відновив рівновагу ударом з розвороту в дальній кут. На 70-й хвилині Собослай, який вийшов на заміну, розрядив гармату з-за меж штрафного і вивів Ліверпуль вперед. Крапку на 89-й хвилині поставив Жота. 3:1 – вольова перемога Ліверпуля.

У центральному матчі дня Ньюкасл приймав Манчестер Сіті. Едді Хау та Хосеп Гвардіола врахували насиченість календаря, випустивши неоптимальні склади. Холанд, Вокер, Едерсон і Діаш залишилися в запасі Сіті. Тріпп'єр, Шер, Гімараєс, Гордон та легендарний Лоріс Каріус :) не з'явилися в основі "сорок". Перший тайм завершився нулями, а на старті другої половини Ньюкасл забив. Відзначився Александр Ісак, який з меж воротарського втілив у гол пас Жоелінгтона.

Гвардіола кинув у бій Доку і Фодена, а от Ерлінг Холанд на полі так і не з'явився. Відігратися Манчестер Сіті не зумів і припинив боротьбу за перший трофей сезону. Хосеп Гвардіола знову не виграє Кубок ліги – востаннє "містяни" здобували цей трофей у 2021 році.

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