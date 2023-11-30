Игроки Ливерпуля Алиссон и Диогу Жота выбыли на неопределённое время в связи с травмами, которые получили во время матча 13-го тура АПЛ против Манчестер Сити (1:1). Об этом информирует ВВС.

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Главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что травма Алиссона не столь серьёзна, как предполагалось в начале, но бразильский вратарь всё равно будет вынужден пропустить несколько недель. Сроки восстановления Жоты ещё не определены.

"Оба выбыли. С Алиссоном ситуация менее серьёзная, но всё равно достаточно серьёзная. Он не сыграет ни в четверг, ни в воскресенье, ни, вероятно, через неделю. Что касается Диогу, мы точно не знаем, сколько нужно времени для его восстановления. Его травма более серьёзная", – отметил Клопп.

В следующих матчах Ливерпуль сыграет с ЛАСКом, Фулхэмом и Шеффилд Юнайтед.

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