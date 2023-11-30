Гравці Ліверпуля Аліссон і Діогу Жота вибули на невизначений час у зв'язку з травмами, які отримали під час матчу 13-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті (1:1). Про це інформує ВВС.

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Головний тренер "червоних" Юрген Клопп заявив, що травма Аліссона не настільки серйозна, як передбачалося на початку, але бразильський воротар все одно буде змушений пропустити кілька тижнів. Терміни відновлення Жоти ще не визначені.

"Обидва вибули. З Аліссоном ситуація менш серйозна, але все одно досить серйозна. Він не зіграє ані в четвер, ані в неділю, ані, ймовірно, через тиждень. Що стосується Діогу, ми точно не знаємо, скільки знадобиться часу для його відновлення. Його травма більш серйозна", – зазначив Клопп.

У наступних матчах Ліверпуль зіграє з ЛАСКом, Фулхемом і Шеффілд Юнайтед.

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