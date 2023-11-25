Манчестер Сити и Ливерпуль поделили очки (1:1) во встрече 13-го тура чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В центральном матче АПЛ "горожане" принимали на своем поле команду Юргена Клоппа. В напряженном матче команды поделили очки (1:1), а отличиться удалось Эрлингу Холанду и Александеру-Арнольду.

Ман Сити подарил Ливерпулю ничью: Холанд побил чудо-рекорд АПЛ, но упустил сказочные моменты – мгновенная расплата

Норвежец, забив в ворота Ливерпуля, оформил свой 50 гол в АПЛ. Для этого ему понадобилось лишь 48 матчей. Холанд установил рекорд – ранее никому не удавалось дойти до такой отметки так быстро. Предыдущий рекорд принадлежал Энди Коулу – он забил 50 голов за 65 матчей.

На данный момент Манчестер Сити занимает первое место с 29 баллами. Ливерпуль находится на второй строчке с 28 очками.