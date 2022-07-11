Чемпионы Англии собрались на тренировочной базе, чтобы приступить к подготовке к новому сезону.

Игроки Манчестер Сити приехали на тренировочную базу, где приступили к подготовке к предстоящему летнему туру в США, сообщает официальный сайт "горожан".

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Среди прибывших на базу звезд чемпиона Англии оказался и Александр Зинченко. Украинец вместе с другими игроками приступил к тренировкам. Уже в субботу "горожане" отправятся в США, где проведут матчи с Баварией и мексиканской Америкой.

Напомним, интерес к украинцу этим летом приписывали Арсеналу, Эвертону, Вест Хэму и Челси. В прошлом сезоне Зинченко сыграл в 28 матчах во всех турнирах, записав в свой актив 5 ассистов.

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