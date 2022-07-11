Гравці Манчестер Сіті приїхали на тренувальну базу, де розпочали підготовку до майбутнього літнього туру в США, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Серед зірок чемпіона Англії, які прибули на базу, опинився і Олександр Зінченко. Українець разом з іншими гравцями приступив до тренувань. Вже в суботу "містяни" вирушать до США, де проведуть матчі з Баварією та мексиканською Амерікою.

Нагадаємо, інтерес до українця цього літа приписували Арсеналу, Евертону, Вест Хему та Челсі. У минулому сезоні Зінченко зіграв у 28 матчах у всіх турнірах, записавши до свого активу 5 асистів.

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