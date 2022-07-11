Манчестер Сіті повернувся до тренувань – Зінченко серед гравців, які приєднались до першого заняття після відпустки
Чемпіони Англії зібрались на тренувальній базі, аби розпочати підготовку до нового сезону.
Гравці Манчестер Сіті приїхали на тренувальну базу, де розпочали підготовку до майбутнього літнього туру в США, повідомляє офіційний сайт "містян".
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Серед зірок чемпіона Англії, які прибули на базу, опинився і Олександр Зінченко. Українець разом з іншими гравцями приступив до тренувань. Вже в суботу "містяни" вирушать до США, де проведуть матчі з Баварією та мексиканською Амерікою.
Нагадаємо, інтерес до українця цього літа приписували Арсеналу, Евертону, Вест Хему та Челсі. У минулому сезоні Зінченко зіграв у 28 матчах у всіх турнірах, записавши до свого активу 5 асистів.
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