Манчестер Сити устроил действо, чтобы представить новичков. Первым на сцену вышел Штефан Ортега – немецкий голкипер, бесплатно перешедший из Арминии. "Я люблю играть очень рискованно. Могу назвать себя современным вратарем. Только что сказал Холанду, что он ни разу не забил мне в Бундеслиге", – выступил Ортега.

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Вторым вышел Хулиан Альварес, желающий продолжить в клубе славную историю аргентинцев Агуэро и Тевеса. На десерт остался Эрлинг Холанд, которого встретили громкими овациями. "Это особый момент для меня. Будет прекрасно повторить путь отца. Я хочу получать удовольствие. Когда я получаю удовольствие, то многое забиваю", – сказал норвежец.

Четвертый новичок – Калвин Филлипс – пропустил церемонию из-за болезни. Манчестер Сити потратил на новых футболистов около 100 миллионов евро. Еще одна цель "горожан" в межсезонье – потенциальный конкурент для Зинченко Марк Кукурелья.