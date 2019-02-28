Манчестер Сити утроит прибыли благодаря новому спонсору – Зинченко как часть 4-го самого крутого контракта в истории

Манчестер Сити меняет генерального спонсора по экипировке, начиная с сезона 2019/20. Больше, чем клуб Александра Зинченко, будут зарабатывать только 3 мировых гранда.

Пока Зинченко снова стал символом победы Манчестер Сити в АПЛ (накануне пострадал Вест Хэм Ярмоленко), английские СМИ объявили о рекордном в истории клуба спонсорском контракте с производителем спортивной экипировки. Действующие чемпионы Англии прекращают сотрудничество с Nike. Отныне форму для Сити будет шить Puma, которая согласовала 10-летнее соглашение с "горожанами" стоимостью 650 миллионов фунтов, то есть 65 млн за сезон. Сотрудничество стартует с июля 2019-го года. Последние 5 сезонов компания спонсировала лондонский Арсенал, а сумма была значительно меньше - лишь 30 миллионов.

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Отметим, что манчестерцы вышли на 4-е место в истории, но контракт касается не только команды, которую тренирует Пеп Гвардиола, но и еще квартета дочерних клубов (это австралийский Мельбурн Сити, уругвайский Атлетико Торке, испанска Жирона и китайский Сычуань). В то же время еще 2 проекта, которыми владеют боссы "бело-голубых", Нью-Йорк Сити (США) и Йокогама Маринос (Япония), не будут носить форму от Puma. The Telegraph считает, что столь вкусный контракт с новым спонсором поможет Манчестер Сити избежать проблем с финансовым фэйр-плей. УЕФА ранее заинтересовался утечкой документов Football Leaks, согласно которым клуб получал реально меньше 10 млн фунтов от компании, которая якобы выкупила права на название домашнего стадиона за почти 70 миллионов.

Интересно, что сразу 3 звезды Манчестер Сити имеют контракт с немецким производителем спортивного инвентаря. Серхио Агуэро, Венсан Компани и Давид Силва уже являются послами компании и ожидают, что к ним присоединятся в ближайшее время Лерой Сане и Кевин де Брюйне. Это спонсорское соглашение будет 2-й по величине в истории английской Премьер-лиги. Только Манчестер Юнайтед удалось выбить более щедрый контракт от Adidas - 750 млн фунтов на 10 лет.

Для Сити же это огромный прогресс. Согласно действующему соглашению, которое было подписано с Nike, клуб Зинченко получал всего лишь 20 миллионов фунтов за сезон. "Это исторический день для нас", - сказал исполнительный директор манчестерского клуба и City Group Ферран Сориано. Сначала Puma хотела сотрудничать только с крупнейшим проектом данной группы, но потом к соглашению присоединились сестринские команды. По масштабам и амбициям это величайшая сделка также и в истории компании, которая ворвется в топ-8 самых дорогих спонсоров-экипировщиков в мире футбола.

Кроме МЮ, Манчестер Сити будут опережать теперь только Барселона, которая получает от Nike космические 100 миллионов фунтов в год (1 миллиард за все время сделки), начиная с 2018-го года, а также Реал Мадрид, чей контракт с Adidas приносит 98 миллионов в 2015-2025 гг. Претенденты на чемпионство АПЛ опередили еще двух конкурентов. Арсенал и Челси зарабатывают по 60 млн фунтов, причем последний подписал договор до 2032-го, тогда как "канониры" заключили 5-летний контракт, который вступает в силу с 2019-го. Совсем скромно выглядят на этом фоне ведущие клубы Италии и Германии Ювентус (46 млн фунтов в год) и Бавария (42,5 млн).

Отметим, что главный конкурент Сити в текущем сезоне АПЛ также готовится поразить рынок новым контрактом с техническим спонсором. Сейчас Ливерпуль получает от New Balance не более 45 миллионов фунтов за сезон, но с лета 2020-го года ожидает самой большой сделки в своей истории. Уже в течение 2-х сезонов подряд "красные" показывают рекордные продажи своей формы, а также самый высокий рост стоимости бренда среди всех конкурентов в мире (33% за год).

Поэтому Ливерпуль, в Англии не уступающий по популярности ни одному другому представителю Премьер-лиги, рассчитывает на сумму, максимально близкую к той, которую получает Манчестер Юнайтед (75 млн за сезон). Новый контракт Манчестер Сити станет лишь дополнительным оружием в переговорах, надеется руководство мерсисайдцев.