Ман Сіті потроїть прибутки завдяки новому спонсору – Зінченко як частина 4-го найкрутішого контракту в історії

Манчестер Сіті змінює генерального спонсора в екіпіруванні, починаючи із сезону 2019/20. Більше, ніж клуб Олександра Зінченка, зароблятимуть тільки 3 світові гранди.

Поки Зінченко знову став символом перемоги Манчестер Сіті в АПЛ (напередодні постраждав Вест Хем Ярмоленка), англійські ЗМІ оголосили про рекордний в історії клубу спонсорський контракт з виробником спортивного екіпірування. Чинні чемпіони Англії припиняють співпрацю з Nike. Відтепер форму для Сіті шитиме Puma, яка узгодила 10-річну угоду з "міщанами" вартістю 650 мільйонів фунтів, тобто 65 млн за сезон. Співпраця стартує з липня 2019-го року. Останні 5 сезонів компанія спонсорувала лондонський Арсенал, а сума була значно меншою – лише 30 мільйонів.

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Відзначимо, що манчестерці вийшли на 4-е місце в історії, але контракт стосується не лише команди, яку тренує Пеп Гвардіола, а й ще квартету дочірніх клубів (це австралійський Мельбурн Сіті, уругвайський Атлетіко Торке, іспанська Жирона та китайський Сичуань). Водночас ще 2 проекти, якими володіють боси "біло-блакитних", Нью-Йорк Сіті (США) та Йокогама Марінос (Японія), не носитимуть форму від Puma. The Telegraph вважає, що такий смачний контракт з новим спонсором допоможе Ман Сіті уникнути проблем з фінансовим фейр-плей. УЄФА раніше зацікавився витоком документів Football Leaks, згідно з якими клуб отримував реально менше 10 млн фунтів від компанії, яка начебто викупила права на назву домашнього стадіону за майже 70 мільйонів.

Цікаво, що відразу 3 зірки Манчестер Сіті мають контракт з німецьким виробником спортивного інвентаря. Серхіо Агуеро, Венсан Компані та Давід Сілва вже є послами компанії та очікують, що до них приєднаються найближчим часом Лерой Сане і Кевін де Брюйне. Ця спонсорська угода буде 2-ю за величиною в історії англійської Прем'єр-ліги. Лише Манчестер Юнайтед вдалось вибити щедріший контракт від Adidas – 750 млн фунтів на 10 років.

Для Сіті ж це величезний прогрес. Згідно з чинною угодою, яку було підписано з Nike, клуб Зінченка отримував всього лише 20 мільйонів фунтів за сезон. "Це історичний день для нас", – сказав виконавчий директор манчестерського клубу і City Group Ферран Соріано. Спершу Puma хотіла співпрацювати лише з найбільшим проектом згаданої групи, але потім до угоди долучились сестринські команди. За масштабами та амбіціями це найбільша угода також і в історії компанії, яка увірветься у топ-8 найдорожчих спонсорів-екіпірувальників у світі футболу.

Крім МЮ, Ман Сіті випереджатимуть тепер лише Барселона, яка отримує від Nike космічні 100 мільйонів фунтів за рік (1 мільярд за весь час угоди), починаючи з 2018-го року, а також Реал Мадрид, чий контракт з Adidas приносить 98 мільйонів у 2015-2025 рр. Претенденти на чемпіонство АПЛ випередили ще двох конкурентів. Арсенал і Челсі заробляють по 60 млн фунтів, причому останній підписав договір до 2032-го, тоді як "каноніри" уклали 5-річний контракт, який набуває чинності з 2019-го. Зовсім скромно виглядають на цьому фоні провідні клуби Італії та Німеччини Ювентус (46 млн фунтів на рік) і Баварія (42,5 млн).

Відзначимо, що головний конкурент Сіті в поточному сезоні АПЛ також готується приголомшити ринок новим контрактом з технічним спонсором. Наразі Ліверпуль отримує від New Balance не більше 45 мільйонів фунтів за сезон, але з літа 2020-го року очікує найвищої угоди у своїй історії. Уже протягом 2-х сезонів поспіль "червоні" показують рекордні продажі своєї форми, а також найвище зростання вартості бренду серед усіх конкурентів у світі (33% за рік).

Відтак Ліверпуль, що в Англії не поступається за популярністю жодному іншому представнику Прем'єр-ліги, розраховує на суму, максимально близьку до тієї, яку отримує Манчестер Юнайтед (75 млн за сезон). Новий контракт Ман Сіті стане лише додатковою зброєю в переговорах, сподівається керівництво мерсисайдців.