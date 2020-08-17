Манчестер Сити установит на Этихад статую своему легендарному игроку

Статуя легендарного полузащитника Сити Давида Силвы появится на стадионе Этихад Стэдиум, сообщает ВВС.

Давид Силва в шаге от перехода в Лацио – известны условия контракта, – CdS

Таким образом, руководство "голубых" хочет отблагодарить испанца, который в течение 10 лет защищал цвета "горожан". Напомним, после завершения нынешнего сезона Манчестер Сити и 34-летний Давид решили прекратить сотрудничество. Официальная презентация монумента состоится в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Сити также установит статую другой легенды клуба – Венсана Компани.

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