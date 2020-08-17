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Манчестер Сіті встановить на Етіхаді статую своєму легендарному гравцю

20:13 - Читать на русском
Манчестер Сіті встановить на Етіхаді статую своєму легендарному гравцю
Зінченко, Сілва, Стерлінг / Фото ФК Манчестер Сіті

Капітан Манчестер Сіті Давід Сілва надовго залишиться у пам'яті вболівальників "містян".

Статуя легендарного півзахисника Сіті Давіда Сілви з'явиться на стадіоні Етіхад Стедіум, повідомляє ВВС.

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Таким чином, керівництво "блакитних" хоче віддячити іспанцю, який протягом 10 років захищав кольори "містян". Нагадаємо, після завершення нинішнього сезону Ман Сіті та 34-річний Давід вирішили припинити співпрацю. Офіційна презентація монументу відбудеться у 2021 році.

Раніше повідомлялось, що Сіті також встановить статую іншої легенди клубу – Венсана Компані.

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Теги
Етіхад Стедіум Давід Давід Сілва Венсан Венсан Компані Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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