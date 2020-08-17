Манчестер Сіті встановить на Етіхаді статую своєму легендарному гравцю

Статуя легендарного півзахисника Сіті Давіда Сілви з'явиться на стадіоні Етіхад Стедіум, повідомляє ВВС.

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Таким чином, керівництво "блакитних" хоче віддячити іспанцю, який протягом 10 років захищав кольори "містян". Нагадаємо, після завершення нинішнього сезону Ман Сіті та 34-річний Давід вирішили припинити співпрацю. Офіційна презентація монументу відбудеться у 2021 році.

Раніше повідомлялось, що Сіті також встановить статую іншої легенди клубу – Венсана Компані.

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