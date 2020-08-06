Давид Силва в шаге от перехода в Лацио – известны условия контракта, – CdS

Переговоры 34-летнего испанца с Лацио вышли на финишную прямую, утверждает Corriere dello Sport.

Гвардиола признался, какие навыки Силвы будет невозможно заменить в Манчестер Сити

Руководство римлян регулярно общается с братом Силвы, который является одновременно его агентом. Стороны могут достичь компромисса уже до конца этой недели. Лацио предложил полузащитнику контракт на три года с зарплатой 3 млн евро за сезон. Силва доиграет Лигу чемпионов с Манчестер Сити, а затем получит статус свободного агента.

В сезоне 2019/20 испанец провел 38 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач. На Этихад ветеран провел 10 сезонов.

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