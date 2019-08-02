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Манчестер Сити установил космическую цену за Сане – Бавария вряд ли сможет столько выплатить

09:49 159 Читати українською
Манчестер Сити установил космическую цену за Сане – Бавария вряд ли сможет столько выплатить
Лерой Сане между Сити и Баварией

На пути трансфера Лероя Сане из Манчестера в Мюнхен стоят фантастические деньги.

Вчера немецкие СМИ прогремели, что Бавария согласовала рекордный трансфер Лероя Сане. Чемпион Бундеслиги опроверг эти слухи, но об интересе мюнхенских боссов давно всем известно. На фоне такой ситуации Манчестер Сити повесил ценник на своего вингера – 137 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.

Эта сумма должна отпугнуть Баварию, которая просто мечтает о подписании Сане. Чемпион Германии готов был отдать от 100 млн евро до 100 млн фунтов, а по информации источника вообще приготовил только 80 млн евро за Лероя. Космический ценник от Сити Мюнхен не потянет.

Манчестер Сити не планирует всеми силами удерживать Сане в Англии, но хочет получить максимальную выгоду. Учитывая драгоценный трансфер Жоау Фелиша в Атлетико, было бы смешно требовать меньше за основного игрока сборной Германии.

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