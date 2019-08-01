Бавария опровергла информацию о рекордном трансфере Сане

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане не перейдет в Баварию за более 100 млн евро.

Бавария в своем Twitter сообщила о том, что информация о согласовании рекордного трансфера Лероя Сане за сумму более 100 млн евро не является достоверной.

Бавария согласовала рекордный трансфер Сане

Ранее издание Kicker сообщило, что немецкий хавбек в шаге от переезда на Альянц Арену, а Bild, в свою очередь, заявил, что зарплата будет составлять 20 млн евро в год.

В Германии Сане выступал в составе гельзенкирхенского Шальке, откуда и перебрался на Туманный Альбион.