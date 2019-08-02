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Манчестер Сіті встановив космічну ціну за Сане – Баварія навряд чи зможе стільки виплатити

09:43 950 Читать на русском
Манчестер Сіті встановив космічну ціну за Сане – Баварія навряд чи зможе стільки виплатити
Лерой Сане між Сіті та Баварією

На шляху трансферу Лероя Сане з Манчестера в Мюнхен стоять фантастичні гроші.

Вчора німецькі ЗМІ прогриміли, що Баварія узгодила рекордний трансфер Лероя Сане. Чемпіон Бундесліги спростував ці чутки, але про інтерес мюнхенських босів давно всім відомо. На фоні такої ситуації Манчестер Сіті повісив цінник на свого вінгера – 137 мільйонів фунтів, повідомляє The Telegraph.

Ця сума повинна відлякати Баварію, яка просто марить підписанням Сане. Чемпіон Німеччини готовий був віддати від 100 млн євро до 100 млн фунтів, а за інформацією джерела взагалі приготував лише 80 млн євро за Лероя. Космічний цінник від Сіті Мюнхен не потягне.

Манчестер Сіті не планує всіма силами втримувати Сане в Англії, але хоче отримати максимальну вигоду. Зважаючи на коштовний трансфер Жоау Феліша в Атлетіко, було б смішно вимагати менше за основного гравця збірної Німеччини.

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