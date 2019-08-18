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Зинченко: Все забудут о 30 ударах по воротам Тоттенхэма, запомнится только результат

00:25 26 Читати українською
Зинченко: Все забудут о 30 ударах по воротам Тоттенхэма, запомнится только результат
Александр Зинченко / Reuters

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал результативную ничью в матче 2-го тура АПЛ против Тоттенхэма (2:2).

20’ Рахим Стерлинг
35’ Серхио Агуэро
 
Эрик Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахим Стерлинг
23’ Эрик Ламела
35’ Серхио Агуэро
56’ Лукас Моура

"Я не могу описать ощущения от этой ничьей. Мы упустили 2 очка в этой игре. Думаю, игра была хорошая, и мы имели большое количество моментов, но дважды пропустили.

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Все забудут о наших 30 ударах за матч, но будут помнить результат в конце игры. Нам нужно совершенствовать нашу игру. В конце арбитры приняли решение не в нашу пользу, но нужно это принять, ведь мы ничего не сможем изменить", – рассказал Зинченко в комментарии ManCity TV.

Напомним, Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего, расписав результативную ничью (2:2).

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити - Тоттенхэм
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