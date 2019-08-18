Зинченко: Все забудут о 30 ударах по воротам Тоттенхэма, запомнится только результат

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал результативную ничью в матче 2-го тура АПЛ против Тоттенхэма (2:2).

"Я не могу описать ощущения от этой ничьей. Мы упустили 2 очка в этой игре. Думаю, игра была хорошая, и мы имели большое количество моментов, но дважды пропустили.

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Все забудут о наших 30 ударах за матч, но будут помнить результат в конце игры. Нам нужно совершенствовать нашу игру. В конце арбитры приняли решение не в нашу пользу, но нужно это принять, ведь мы ничего не сможем изменить", – рассказал Зинченко в комментарии ManCity TV.

Напомним, Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего, расписав результативную ничью (2:2).

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