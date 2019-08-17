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Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

22:08 170 Читати українською
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча / твиттер АПЛ

Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего в матче 2-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Тоттенхэм.

20’ Рахим Стерлинг
35’ Серхио Агуэро
 
Эрик Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахим Стерлинг
23’ Эрик Ламела
35’ Серхио Агуэро
56’ Лукас Моура

Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего. Стерлинг открыл счет на 20-ой минуте, но Ламела уже через 3 минуты сравнял счет. Агуэро еще до перерыва вывел "горожан" вперед снова, но после перерыва Моура спас ничью для Тоттенхэма. Манчестер Сити мог вырвать победу, но гол Жезуса отменили после просмотра видеоповтора. Отметим, что Зинченко получил повреждение в матче, но смог доиграть встречу до конца.

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Таким образом, Манчестер Сити набрал 4 очка и расположился на третьей позиции, Тоттенхэм с таким же количеством пунктов остался пятым.

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Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Видеоновости Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Сити - Тоттенхэм АПЛ
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