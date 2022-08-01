24-летний испанец, которого все лето связывали с переходом в Сити на позицию Александра Зинченко, неожиданно стал близким к трансферу в Челси, информирует The Guardian .

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"Синие" контактировали с Брайтоном и в общение заявили о готовности заплатить за Кукурелью желаемые 50 миллионов фунтов. Марк тоже согласился на переезд в Лондон. Все выглядит так, что команда Хосепа Гвардиолы останется ни с чем, ведь не готова платить более 35 млн и прекратила переговоры.

К слову, прошлый сезон стал для левого защитника первым в АПЛ. В прошлом году его приобрели у Хетафе за 18 миллионов евро. Кукурелья провел за Брайтон 38 матчей, отличился голом и двумя ассистами.