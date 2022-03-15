"Горожане" без Зинченко расписали нулевую ничью с Кристал Пелас в 29 туре АПЛ. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Александр Зинченко на прошлой неделе сыграл полный матч в Лиге чемпионов, а сегодня остался в запасе. Его позицию слева в обороне закрыл Канселу. Пеп Гвардиола выставил максимально боевой состав, ведь в соперниках был неудобный Кристал Пелас. Манчестер Сити регулярно теряет очки с КП, а в первом круге вообще проиграл "орлам".

Отчетный матч также получился трудным для фаворита. Пелас хорошо оборонялись и не подпускали гостей к своим воротам. Звездам Ман Сити от безысходности приходилось бить издалека, нарушая заповеди Гвардиолы. Марез, де Брюйне, Канселу и даже Стоунз пробивали из-за пределов штрафной. Хорошие мощные удары, но все время немного не хватало точности.

Когда "горожане" наконец-то построили качественную комбинацию и зашли в чужую штрафную площадь, Марез попал прямо в голкипера. Кристал Пелас всем составом находился за линией мяча и не оставлял свободных зон. Во втором тайме история продолжилась – голевых моментов было не так уж много.

Де Брюйне с выгодной позиции пробил в штангу, а Марез плохо сыграл на добивании. Бернарду не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть острый прострел. Фоден не воспользовался интересным пасом де Брюйне. После перерыва было равенство по ударам. Кристал Пелас достойно отвечал на контратаках. Заха и Галлахер имели несколько шансов вырвать победу для Патрика Виейра.

В итоге нулевая ничья. Манчестер Сити упустил шанс увеличить отрыв на вершине АПЛ. Ливерпуль отстает всего на 4 очка и имеет теперь матч в запасе. 10 апреля очная встреча лидеров на Этихаде. Чемпионская интрига жива и обостряется.

УПЛ за 5 лет заработала на трансферах почти 50 млн евро, Португалия – в 23 раза больше, а АПЛ потратила сверх 4 млрд