"Містяни" без Зінченка розписали нульову нічию з Крістал Пелас у 29 турі АПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Олександр Зінченко минулого тижня зіграв повний матч у Лізі чемпіонів, а сьогодні залишився в запасі. Його позицію зліва в обороні закрив Канселу. Пеп Гвардіола виставив максимально бойовий склад, адже в суперниках був незручний Крістал Пелас. Манчестер Сіті регулярно втрачає очки з КП, а в першому колі взагалі програв "орлам".

Звітний матч також вийшов важким для фаворита. Пелас добре оборонялися і не підпускали гостей до своїх воріт. Зіркам Ман Сіті від безвиході доводилося бити здалеку, порушуючи заповіді Гвардіоли. Марез, де Брюйне, Канселу та навіть Стоунз пробивали з-за меж штрафного. Хороші потужні удари, але весь час трішки не вистачало точності.

Коли "містяни" нарешті побудували якісну комбінацію та зайшли в чужий штрафний майданчик, Марез влучив прямо у голкіпера. Крістал Пелас всім складом перебував за лінією м'яча і не залишав вільних зон. У другому таймі історія продовжилася – гольових моментів було не так багато.

Де Брюйне з вигідної позиції пробив у стійку, а Марез погано зіграв на добиванні. Бернарду не дотягнувся до м'яча, щоб замкнути гострий простріл. Фоден не скористався цікавим пасом де Брюйне. По перерві була рівність за ударами. Крістал Пелас гідно відповідав на контратаках. Заха і Галлахер мали кілька шансів, щоб вирвати перемогу для Патріка Вієйра.

У підсумку нульова нічия. Манчестер Сіті втратив шанс збільшити відрив на вершині АПЛ. Ліверпуль відстає лише на 4 очки і має тепер матч у запасі. 10 квітня очна зустріч лідерів на Етіхаді. Чемпіонська інтрига жива і загострюється.

УПЛ за 5 років заробила на трансферах майже 50 млн євро, Португалія – в 23 рази більше, а АПЛ витратила понад 4 мільярди