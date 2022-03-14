Football Observatory проанализировала международные трансферы между клубами из 40 стран и создала рейтинг – кто больше всего зарабатывает, а кто больше всего тратит. В исследование попали переходы, оформленные с июля 2017-го, то есть за последние 5 лет.

Украинские клубы за это время получили от международных трансферов 201 миллион евро, а купили футболистов из-за границы на 148 миллионов. То есть баланс составляет +48 млн. Это средний показатель среди всех попавших в исследование стран.

Возглавляет рейтинг Португалия, которая за пять лет вышла в плюс на 1 миллиард и 147 миллионов евро. Очень близко Бразилия (1021 млн), а в топ-5 также попали Нидерланды, Франция и Аргентина.

На другом полюсе – Англия. Сальдо клубов АПЛ (и небольшой процент для Чемпионшипа) от международных трансферов составляет минус 4 миллиарда 350 миллионов евро. Ни одна страна даже не приблизилась к этому показателю. Вторая в списке Италия в минусе всего на 910 млн.

CIES не имеет точных данных по трансферам, но брал за основу отчеты ФИФА.

УПЛ – в топ-10 чемпионатов по количеству фолов