Сити без огня

Манчестер Сити в первой игре разгромил Спортинг, поэтому ответный матч превратился в формальность. Интриги не было, но португальцы получили шанс на приемлемый результат благодаря кадровым проблемам соперника. Сити остался только с тремя защитниками: Диаш и Аке травмированы, Уокер дисквалифицирован, Канселу заболел. Как следствие, слева в обороне вышел Александр Зинченко, а справа – 19-летний дебютант Иган-Райли.

Игра пошла по прогнозируемому сценарию: Манчестер Сити взял мяч под контроль, закрепился на чужой половине и искал подходы к воротам Адана. Удавалось не очень хорошо. Спортинг построил массированную оборону и не оставлял свободных зон. Первый удар хозяева нанесли на 24 минуте, а в общей сложности до перерыва 4 раза пробили по воротам. Лишь момент Стерлинга, когда он не перекинул вратаря после паса Фодена, можно назвать голевым.

В перерыве Гвардиола произвел замены, которые мгновенно показали себя. Марез через минуту после появления на поле создал гол – прошел по линии через всю штрафную площадь и выкатил под удар Жезусу. Впрочем, VAR зафиксировал офсайд у бразильца и отменил гол.

Футболисты Манчестер Сити перед заполненными трибунами вынуждены были создавать вид, что им интересно. Моментов не было, Спортинг даже чаще находил ударные позиции. Гвардиола также поддался сонному настроению и заменил голкипера. 36-летний Карсон сразу показал класс, выиграв выход один на один у Паулиньо. Больше ничего интересного до финального свистка не было. Разве что неточные удары Стоунза и Стерлинга.

Нулевая ничья. Манчестер Сити – в 1/4 Лиги чемпионов.

Старательная работа Зинченко

Александр вышел на левый фланг обороны и сыграл в привычном для себя стиле. Украинец часто смещался в центр, оставляя фланг для Стерлинга и Гюндогана. Активно участвовал в атаках, пытался обострять дальними передачами. Сначала они летели в молоко, но потом Зинченко вырезал шикарную диагональ на Мареза, которая привела к отмененному голу.

В обороне работы почти не было, ведь Спортинг долго не атаковал. И все же Зинченко заблокировал первый удар гостей (57 минута!). Второй удар нанесли из-под него, но Саша до конца держал позицию, поэтому Эдвардс пробил очень плохо. Спортинг построил через его зону несколько быстрых атак. Зинченко не успевал возвращаться, но, похоже, и не должен был – его всегда страховали.

Зинченко получил солидную оценку от SofaScore – 7.3. Трижды отобрал мяч, раз сыграл на перехвате, выиграл 50% дуэлей и отработал с 91% точных передач. В конце встречи Александр дважды простреливал в штрафную – оба раза неточно. Еще попытался пробить сам – удар не удался.