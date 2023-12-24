Манчестер Сити настаивает на подписании Эчеверри и контактирует как с Ривер Плейтом, так и с игроком, сообщает Фабрицио Романо.

Изгнанник Гвардиолы согласился перейти в Ювентус – известно, повлияет ли это на трансфер Судакова

Отмечается, что хавбек также заинтересовал Челси и Барселону. Каталонцы очень хотят заполучить юного аргентинца, но из-за финансового fair-play их шансы значительно хуже.

В текущем сезоне Эчеверри сыграл в 6 матчах за Ривер Плейт, отметившись 1 ассистом. Аргентинец засиял на юношеском чемпионате мира-2023 U-17, где хавбек оформил хет-трик в ворота Бразилии.

Ман Сити разгромно выиграл первый Клубный ЧМ – гол-рекорд на 40-й секунде, Гвардиола рискует потерять третью суперзвезду