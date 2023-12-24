Манчестер Сіті наполягає на підписанні Ечеверрі та контактує як з Рівер Плейтом, так і з гравцем, повідомляє Фабріціо Романо.

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Зазначається, що хавбек також зацікавив Челсі та Барселону. Каталонці дуже хочуть отримати юного аргентинця, але через фінансовий fair-play їхні шанси значно гірші.

У поточному сезоні Ечеверрі зіграв у 6 матчах за Рівер Плейт, відзначившись 1 асистом. Аргентинець засяяв на юнацькому чемпіонаті світу-2023 U-17, де хавбек оформив хет-трик у ворота Бразилії.

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