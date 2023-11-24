Аргентина не испытала проблем в поединке 1/4 финала юношеского ЧМ против Бразилии. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира 2023 U-17, 1/4 финала

Бразилия – Аргентина – 0:3

Голы: Эчеверри, 28, 58, 71

Во втором четвертьфинале игрового дня сошлись два гиганта Южной Америки – Бразилия и Аргентина. Недавно встречались национальные команды, а победу праздновали "альбиселесте". Аргентинские юноши поддержали победную тенденцию в противостоянии.

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Главным героем встречи стал Клаудио Эчеверри. Этот неудивительно, ведь хавбек оформил фантастический хет-трик. Так, в первом голе хавбек перебросил вратаря (помог рикошет от защитника). Во втором тайме Клаудио классно обработал передачу и забил с острого угла, а на 71-й минуте уверенно реализовал выход один на один.

Соперник Аргентины в полуфинале ЧМ-2023 U-17 уже известен – ранее путевку туда получила Германия, которая минимально одолела Испанию.

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Claudio Echeverri with a Hattrick vs Brazil U17



Some Stats:

Acc. passes - 14/15(93%)

Dribble attempts/(succ.) - 8/(6)

Ground duels (won) - 15/(10)

Shots - 7



Showing why he is considered one of THE biggest in Argentina,that Ball control is magnificent.pic.twitter.com/CPPOdFXMVk — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) November 24, 2023 CLAUDIO ECHEVERRI WITH ANOTHER FANTASTIC GOAL AGAINST BRAZIL!



pic.twitter.com/a3hbRDLlSL — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) November 24, 2023