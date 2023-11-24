Аргентина разгромила Бразилию и стала вторым полуфиналистом ЧМ-2023 U-17 – звезда Ривер Плейта оформил хет-трик
Аргентина не испытала проблем в поединке 1/4 финала юношеского ЧМ против Бразилии. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Чемпионат мира 2023 U-17, 1/4 финала
Бразилия – Аргентина – 0:3
Голы: Эчеверри, 28, 58, 71
Во втором четвертьфинале игрового дня сошлись два гиганта Южной Америки – Бразилия и Аргентина. Недавно встречались национальные команды, а победу праздновали "альбиселесте". Аргентинские юноши поддержали победную тенденцию в противостоянии.
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Главным героем встречи стал Клаудио Эчеверри. Этот неудивительно, ведь хавбек оформил фантастический хет-трик. Так, в первом голе хавбек перебросил вратаря (помог рикошет от защитника). Во втором тайме Клаудио классно обработал передачу и забил с острого угла, а на 71-й минуте уверенно реализовал выход один на один.
Соперник Аргентины в полуфинале ЧМ-2023 U-17 уже известен – ранее путевку туда получила Германия, которая минимально одолела Испанию.
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