Фото основной формы "горожан" на сезон 2022/23 опубликовал сайт Footy Headlines.

Такое может случиться с Шахтером – автор победного гола в ЛЕ курьезно не смог доказать свою любовь к клубу

Главным цветом остается голубой, но воротничок и рукава будут бордово-белыми. Также компания Puma не отказывается от элемента, который раздражал многих уже в этом сезоне. Эмблемы клуба и технического спонсора снова будут по центру, хотя гораздо более привычное расположение – по бокам.

Официальные презентации и продажи формы Ман Сити ожидается не раньше июня.

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