Дизайнери наважилися на незначні експерименти з наступним домашнім комплектом форми для Ман Сіті.

Фото основної форми "містян" на сезон 2022/23 опублікував сайт Footy Headlines.

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Головним кольором залишається блакитний, але комірець і рукава будуть бордово-білими. Також компанія Puma не відмовляється від елементу, який дратував багатьох вже в цьому сезоні. Емблеми клубу і технічного спонсора знову будуть по центру, хоча значно звичніше розташування – по боках.

Офіційні презентація і продаж форми Ман Сіті очікується не раніше червня.

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