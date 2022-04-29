Манчестер Сіті матиме незвичний колір у домашній формі наступного сезону – залишився елемент, який дратував багатьох
Дизайнери наважилися на незначні експерименти з наступним домашнім комплектом форми для Ман Сіті.
Фото основної форми "містян" на сезон 2022/23 опублікував сайт Footy Headlines.
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Головним кольором залишається блакитний, але комірець і рукава будуть бордово-білими. Також компанія Puma не відмовляється від елементу, який дратував багатьох вже в цьому сезоні. Емблеми клубу і технічного спонсора знову будуть по центру, хоча значно звичніше розташування – по боках.
Офіційні презентація і продаж форми Ман Сіті очікується не раніше червня.
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