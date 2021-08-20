Единственный мяч в отчетной встрече забил Мухаммед Гюмюшкайя, который за три минуты до этого только появился на поле, заменив Месута Озила.

"Вызов традициям": Шахтер презентовал третий комплект формы без логотипа клуба

Для 20-летнего воспитанника Фенербахче этот гол вообще оказался дебютным. Следовательно, можно понять желание Гюмюшкайя отпраздновать это событие поцелуем эмблемы Фенербахче, но именно с этим возникли проблемы. Игрок просто не нашел ее на форме.

Дело в том, что турецкий клуб использовал экспериментальный концепт экипировки от PUMA. Немецкая компания для большинства своих партнеров разработала третий вариант формы без эмблемы, а только с названием клуба на груди. Добавим, что подобный курьез может случиться и с игроком Шахтера. У "горняков" тоже есть похожий комплект формы.

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