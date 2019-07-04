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Манчестер Сити официально подписал Родри

14:32 169 Читати українською
Манчестер Сити официально подписал Родри
Родриго Эрнандес / Фото ФК Манчестер Сити

Полузащитник Родриго Эрнандес отныне будет защищать цвета Манчестер Сити.

Манчестер Сити усилил центральное звено Родриго Эрнандесом, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт "горожан" с 23-летним испанцем рассчитан на 5 лет. Мадридский Атлетико получил за своего игрока 70 млн евро.

Родриго Эрнандес перебрался в Атлетико перед сезоном 2018/19 с Вильярреала. В активе полузащитника 46 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча.

По итогам прошлого сезона АПЛ Манчестер Сити занял первое место, а также завоевал Кубок Англии и Кубок Лиги.

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