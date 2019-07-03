Манчестер Сити вернул Анхелинью – он будет конкурентом Зинченко

Английский Манчестер Сити подписал защитника нидерландского ПСВ Анхелинью.

Испанец возвращается на Этихад, сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

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Анхелинью является воспитанником "горожан", но провел лишь 3 матча в футболке манкунианцев. Он играл в аренде, а летом прошлого года перешел в ПСВ. В Нидерландах дела левого защитника пошли вверх – 43 поединка (1 гол) во всех турнирах, что привело к интересу со стороны испанских грандов.

Однако, Манчестер Сити имел право первоочередного выкупа Анхелинью и вернул его в АПЛ за 5,3 млн фунтов. В команде Хосепа Гвардиолы испанский защитник, заключивший контракт на 4 года, должен усилить конкуренцию на левом фланге обороны, где выступают украинец Александр Зинченко и подверженный травмам Бенжамен Менди.