Манчестер Сити официально купил бразильского суперталанта, за которого боролся Шахтер
Перспективный нападающий бразильского Флуминенсе – Кайки – станет игроком Манчестер Сити. Юниор пока останется на родине.
Клубы уже окончательно согласовали будущий трансфер. Кайки переберется в состав "горожан" после завершения сезона в Бразилии (следующей зимой), сообщает пресс-служба Манчестер Сити.
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По неофициальной информации, Флуминенсе получит за своего игрока 10 млн евро и будет иметь шанс увеличить эту сумму благодаря разнообразным бонусам. Кроме того, Манчестер Сити будет вынужден выплатить бразильцам 20% от суммы последующей перепродажи, если такова состоится.
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Добавим, что Кайки был трансферной целью Шахтера, но Флуминенсе отклонил предложение "горняков", которое было значительно меньше. К слову, этот футболист – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17. "Новый Неймар", как называют его за океаном, уже успел провести два матча за национальную сборную U-16.