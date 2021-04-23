Клубы уже окончательно согласовали будущий трансфер. Кайки переберется в состав "горожан" после завершения сезона в Бразилии (следующей зимой), сообщает пресс-служба Манчестер Сити.

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По неофициальной информации, Флуминенсе получит за своего игрока 10 млн евро и будет иметь шанс увеличить эту сумму благодаря разнообразным бонусам. Кроме того, Манчестер Сити будет вынужден выплатить бразильцам 20% от суммы последующей перепродажи, если такова состоится.

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Добавим, что Кайки был трансферной целью Шахтера, но Флуминенсе отклонил предложение "горняков", которое было значительно меньше. К слову, этот футболист – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17. "Новый Неймар", как называют его за океаном, уже успел провести два матча за национальную сборную U-16.

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