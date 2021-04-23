Клуби вже остаточно узгодили майбутній трансфер. Кайкі перебереться до складу "містян" після завершення сезону в Бразилії (наступної зими), повідомляє прес-служба Манчестер Сіті.

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За неофіційною інформацією, Флуміненсе отримає за свого гравця 10 млн євро та матиме шанс збільшити цю суму завдяки різноманітним бонусам. Окрім того, Манчестер Сіті буде змушений виплатити бразильцям 20% від суми подальшого перепродажу, якщо такий відбудеться.

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Додамо, що Кайкі був трансферною ціллю Шахтаря, але Флуміненсе відхилив пропозицію "гірників", яка була значно меншою. До слова, цей футболіст – найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії U-17. "Новий Неймар", як називають його за океаном, вже встиг провести два матчі за національну збірну U-16.

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