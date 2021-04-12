Форвард Флуминенсе Кайки разрывает Бразилию перед своим переездом в Европу.

Флуминенсе уверенно обыграл Нова-Игуасу (3:1), а украшение встречи создал 17-летний нападающий хозяев Кайки.

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Бразильский вундеркинд ворвался в штрафную соперника, технично обошел защитников и без проблем отправил мяч в сетку ворот.

Напомним, по информации СМИ, донецкий Шахтер пытался подписать Кайки, но не смог договориться с Флуминенсе. Юного игрока перехватил Манчестер Сити, куда Кайки переедет в 2022-м.

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