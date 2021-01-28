Шахтер предлагал 5 млн евро за 70% прав на Кайки, однако получил отказ от Флуминенсе.

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По информации Globoesporte, эта сумма могла вырасти до 15 млн евро с учетом различных бонусов. Впрочем, клубы продолжают вести переговоры. Интересно, что Кайки сможет сменить клуб только 11 июня 2021 года, когда ему исполнится 18 лет.

Отметим, что представители бразильца отказались продлевать контракт с Флуминенсе, ведь игрок нацелен летом перебраться в Европу. Сам Кайки – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17. "Новый Неймар", как называют его за океаном, уже успел провести два матча за национальную сборную U-16.

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