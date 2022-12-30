Манчестер Сити подошел к отчетному матчу, имея серию из 9 побед подряд. Кроме того, накануне улучшил настроение команде Пепа Гвардиолы Ливерпуль. Мерсисайдцы неожиданно проиграли Лестеру, с которым "горожане" сыграли 6:3. К тому же в следующем туре Юрген Клопп повезет свою банду на Стемфорд Бридж – там, по меньшей мере, один из главных преследователей Ман Сити потеряет очки. Следовательно, мотивация сегодня обыграть Брентфорд и закрепиться на вершине АПЛ доходила немного дальше очевидного желания одержать юбилейную десятую победу подряд.

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Александр Зинченко прервал серию из пяти подряд попаданий в стартовый состав Ман Сити. Сегодня на левом фланге обороны появился Натан Аке. Такие действия Гвардиолы никак нельзя считать санкциями для украинца. Ротация в целом охватила четырех игроков. Также на скамейку запасных переместились Илкай Гюндоган, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. Все трое, между прочим, забивали Лестеру. С первых минут вышли Джек Грилиш и Фил Фоден, которые отбыли наказание за нарушение дисциплины.

В трех предыдущих матчах Манчестер Сити очень быстро открывал счет. Был шанс повторить этот трюк в четвертый раз. После перехвата на своей половине поля мяч оказался у Де Брюйне. Бельгиец протащил его к противоположной штрафной. Пас на Грилиша был перспективным. Англичанин замешкался и все, что смог выжать из момента, это угловой. Брентфорд выстоял и опасно огрызнулся. Диаш под прессингом потерял мяч. Бил Оньека – Эдерсон с огромным трудом перевел на угловой. После подачи новый пожар. Лишь чудо и Канселу на дальней штанге спасли хозяев. Португалец буквально через 30 секунд уже был на противоположном конце поля, где помог открыть счет. В его активе предголевой пас. А забил Фоден после передачи Де Брюйне. Были сомнения по поводу офсайда, но VAR подтвердил – все легально.

Смелости хозяев как и не было. После пропущенного гола Брентфорд уже не оказывал такого активного давления на соперников. "Горожане" спокойно подолгу контролировали мяч, делая в пять раз больше пасов. В то же время "пчелы" старались выжимать из своих моментов максимум. Их атак было не так уж много, но каждая из них завершалась ударом. Да и ставка на стандарты. Не зря Пеп Гвардиола еще до игры назвал сегодняшнего соперника одним из лучших в АПЛ по этому компоненту. В конце концов первый тайм команды доиграли в относительном спокойствии. Волны атак Сити каждый раз разбивались о плотную и компактную стену обороны хозяев. Небольшое оживление вызвали разве что подлости Фернандиньо и Тоуни. Бразилец начал, но уже через несколько минут получил ответку. Обошлось даже без санкций.

После перерыва не произошло изменений ни в составах, ни на поле. Перспективно выглядела попытка Де Брюйне и Фодена повторить сделанное в первом тайме, но это и все. Снова мяч у Ман Сити. Снова Бентфорд массированно отбивается и ждет того единственного шанса выбежать в контратаку. Минимальное отставание в счете отнюдь не смущало хозяев. В таких условиях шанс зацепиться за ничью сохраняется до последних секунд. Все тот же Фоден попытался сломать планы соперника. На этот раз, чтобы зафиксировать офсайд, даже не потребовался видеоповтор. Гол справедливо отменили. Где-то в это же время в Лондоне Челси пропустил и свел матч против Брайтона только к ничьей.

В трех предыдущих турах Манчестер Сити забивал не менее четырех мячей. Очевидно, Томас Франк взял себе за цель любой ценой прервать голевой карнавал "горожан". Как это сделать, недавно продемонстрировал Вулверхэмптон. "Волки" также весь матч просто отбивались и проиграли только минимально. Вот и сегодня у гостей было мало возможностей увеличить преимущество. Все, на что приходилось рассчитывать, – дальние удары. Попытки Де Брюйне, Жезуса и Фернандиньо были очень неточны. В конце игры Ляпорту все же удалось переправить мяч в сетку после навеса со штрафного. Здесь уже VAR сыграл за хозяев. Цифры на табло не изменились. Уже в компенсированное время соло исполнил Жезус. Кипер потащил. Все. Конец.

Финальный свисток зафиксировал уже десятую победу Манчестер Сити подряд. "Горожане" воспользовались осечками соперников и имеют уже 8 очков преимущества над ближайшим преследователем. В следующем туре, как мы уже упоминали, Челси и Ливерпуль ждет очный поединок. Для Бренфорда это поражение кардинально ничего не изменило. "Пчелы" и дальше балансируют в середине турнирной таблицы.

В целом сегодня подопечные Пепа Гвардиолы одержали довольно обыденную, даже "бледную" победу. О зрелищности встречи ярко говорит не сколько-нибудь итоговый счет или даже показатель xG (1,30 суммарно для обеих команд), а "пустые" места в протоколе арбитра. Ни одной желтой карты. И ни одной замены у гостей. Словом, Манчестер Сити победил в эконом-режиме, не напрягаясь. Говорят, это и есть чемпионский почерк.

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