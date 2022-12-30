Манчестер Сіті підійшов до звітного матчу, маючи серію із 9 перемог поспіль. Окрім того, напередодні покращив настрій команді Пепа Гвардіоли Ліверпуль. Мерсисайдці несподівано програли Лестеру, з яким "містяни" зіграли 6:3. До того ж у наступному турі Юрген Клопп повезе свою банду на Стемфорд Брідж – там щонайменше один із головних переслідувачів Ман Сіті втратить очки. Відтак мотивація сьогодні обіграти Брентфорд і закріпитися на вершині АПЛ сягала трохи далі очевидного бажання здобути ювілейну десяту перемогу поспіль.

Челсі на останніх хвилинах втратив перемогу над Брайтоном, але обійшов Ліверпуль у таблиці

Олександр Зінченко перервав серію із п'яти поспіль потраплянь у стартовий склад Ман Сіті. Сьогодні на лівому фланзі оборони з'явився Натан Аке. Такі дії Гвардіоли аж ніяк не можна вважати санкціями для українця. Ротація загалом охопила чотирьох гравців. Також на лаву запасних перемістилися Ілкай Гюндоган, Ріяд Марез та Рахім Стерлінг. Усі троє, між іншим, забивали Лестеру. Натомість з перших хвилин вийшли Джек Гріліш та Філ Фоден, які відбули покарання за порушення дисципліни.

У трьох попередніх матчах Манчестер Сіті дуже швидко відкривав рахунок. Був шанс повторити цей трюк вчетверте. Після перехоплення на власній половині поля м'яч опинився у Де Брюйне. Бельгієць протягнув його до протилежного штрафного. Пас на Гріліша був перспективним. Англієць забарився і все, що зміг витиснути з моменту, це кутовий. Брентфорд вистояв і небезпечно огризнувся. Діаш під пресингом втратив м'яч. Бив Оньєка – Едерсон з величезними труднощами перевів на кутовий. Після подачі нова пожежа. Лише диво та Канселу на дальній стійці врятували господарів. Португалець буквально за 30 секунд вже був на протилежному кінці поля, де допоміг відкрити рахунок. У його активі передгольовий пас. А забив Фоден після передачі Де Брюйне. Були сумніви щодо офсайду, але VAR підтвердив – усе легально.

Сміливості господарів як і не було. Після пропущеного гола Брентфорд вже не чинив такого активного тиску на суперників. "Містяни" спокійно подовгу контролювали м'яч, роблячи у п'ять разів більше пасів. Натомість "бджоли" старалися витискати зі своїх моментів максимум. Їхніх атак було не так вже й багато, але чи не кожна з них завершувалася ударом. Ну і ставка на стандарти. Не дарма Пеп Гвардіола ще до гри назвав сьогоднішнього суперника одним із найкращих в АПЛ за цим компонентом. Зрештою, перший тайм команди дограли у відносному спокої. Хвилі атак Сіті щораз розбивалися об щільний та компактний мур оборони господарів. Невеличке пожвавлення викликали хіба підлості Фернандінью та Тоуні. Бразилець почав, але вже через кілька хвилин був покараний. Обійшлося навіть без санкцій.

По перерві не відбулося змін ні у складах, ні на полі. Перспективно виглядала спроба Де Брюйне та Фодена повторити зроблене у першому таймі, але це й усе. Знову м'яч у Ман Сіті. Знову Бентфорд масовано відбивається і чекає на отой поодинокий шанс вибігти у контратаку. Мінімальне відставання у рахунку аж ніяк не бентежило господарів. За таких умов шанс зачепитися за нічию зберігається до останніх секунд. Все той же Фоден спробував заламати плани суперника. Цього разу, аби зафіксувати офсайд, не знадобився відеоповтор. Гол справедливо скасували. Десь у цей же час у Лондоні Челсі пропустив і звів матч проти Брайтона лише до нічиєї.

У трьох попередніх турах Манчестер Сіті забивав щонайменше чотири м'ячі. Вочевидь, Томас Франк взяв собі за ціль за будь-яку ціну перервати гольовий карнавал "містян". Як це зробити, не так давно продемонстрував Вулверхемптон. "Вовки" також увесь матч просто відбивалися і програли лише мінімально. Ось і сьогодні у гостей було обмаль можливостей збільшити перевагу. Все, на що доводилося розраховувати, – дальні удари. Спроби Де Брюйне, Жезуса та Фернандінью були дуже неточними. Наприкінці гри Ляпорту все ж вдалося переправити м'яч у сітку після навісу зі штрафного. Тут уже VAR зіграв за господарів. Цифри на табло не змінилися. Вже у компенсований час соло виконав Жезус. Кіпер потягнув. Все. Кінець.

Фінальний свисток зафіксував уже десяту поспіль перемогу Манчестер Сіті. "Містяни" скористалися осічками суперників і мають уже 8 очок переваги над найближчим переслідувачем. У наступному турі, як ми вже згадували, на Челсі та Ліверпуль чекає очний поєдинок. Для Бренфорда ця поразка кардинально нічого не змінила. "Бджоли" надалі балансують у середині турнірної таблиці.

Загалом сьогодні підопічні Пепа Гвардіоли здобули доволі буденну, навіть "бліду" перемогу. Про видовищність зустрічі яскраво говорить не скільки підсумковий рахунок чи навіть показник xG (1,30 сумарно для обох команд), а "порожні" місця у протоколі арбітра. Жодної жовтої картки. І жодної заміни у гостей. Словом, Манчестер Сіті переміг у економ-режимі. Кажуть, це і чемпіонський почерк.

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