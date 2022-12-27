Ще перед матчем проти Лестера Гвардіола зізнався, що Зінченко – кепський руйнівник, як і Канселу та креативні хавбеки його команди не можуть змагатися з найкращими майстрами оборонної справи. Це не один Сашко такий поганий, коли йде тиск на захист Сіті, базові основи цього компонента. Це Пеп змушений маскувати слабкості своїх підопічних футболом з максимальним контролем м'яча, а відповідно і гри. Володіння творить магію. Адже ті ж гравці без контролю і пропускатимуть більше, і виглядатимуть далеко не тою непереможною силою, якою стали "містяни" в останні роки як мінімум на теренах Прем'єр-ліги.

Ман Сіті переміг Лестер у перестрілці з дев'ятьма голами – Зінченко сильно зіграв у атаці, але не вразив у обороні

Після сенсаційної поразки від Кристал Пелас команда Гвардіоли виграла 9 матчів АПЛ. Різниця голів за цей відрізок 30:6. Понад 3 за гру. Сіті знову приблизно в той же час віднайшов свою гру і відмовляється дарувати шанси конкурентам. Стабільність для Гвардіоли рівнозначна утримуванню м'яча, це спокій і терплячість при грі в пас. І хай вона не може бути такою стрімкою, як атаки Ліверпуля, Ман Сіті бере своє іншими принципами. Це схоже до тих змін, які Луческу приніс Динамо в рамках УПЛ насамперед, хоча певні речі почали виходити вже на пізніх стадіях цієї Ліги чемпіонів. Спокій і стабільність, м'яч усьому голова. Володіння не для порожніх рекордів, як думають деякі тренери. Воно для контролю і маскування проблем.

З цим останнім у матчі проти Лестера якраз склалося не дуже. Вплинув, очевидно, і рахунок (ще не зіграли і 30 хвилин, а на табло уже горіли непристойні 4:0). Та більшою мірою проблема полягала у складі. Гвардіола не міг розраховувати на основного опорника Родрі, який вийшов на пік форми у цій виграшній серії. Фернандінью і Ляпорт відчувають проблеми з надійністю і прочитанням епізодів, а Зінченка такі обставини поставили в найгірші з можливих умови. Якщо Канселу та обидва центральні захисники взяли пряму участь у забитих голах, то український легіонер в Англії більше запам'ятався не зовсім впевненою грою у перехідних фазах.

Манчестер Сіті – Лестер – 6:3 – відео голів та огляд матчу

Аномально низький відсоток виграної боротьби. Двічі дозволив себе пройти на дриблінгу (у середньому за сезон це стається менше ніж раз за матч). SofaScore визначає головним винуватцем (непритаманно низькі 6,2). Найгірший бал серед гравців основи (6,4) і від читачів Manchester Evening News. А ось його журналіст Стюарт Бреннан попри все видає Зіні приємні 7 балів. Лише 4 гравці атаки отримали вищі оцінки.

"Ці вирізані передачі під кутом у напрямку штрафного майданчика стали потужною зброєю Сіті. Однак він нічим не може допомогти, коли суперники контратакують". Похід Лестера за камбеком (рахунок перетворився на 4:3 за якихось 10 хвилин) фактично почався саме з одного такого закидання від Олександра. Команда Роджерса перехопила його невдалий пас, виманила опонента у пресинг і спокійно порізала на шматки оголені тили манчестерців.

City became frustrated and the possession stats began closing rapidly. Zinchenko tries to go over the top here but Sterling isn’t on the same wavelength 13/ pic.twitter.com/4vrivrZkLP — Man City Tactics (@city_tactics) December 27, 2021

Постійне позиціонування у дуже високій позиції зіграло із Зінченком злий жарт. Троє гостей розривали Канселу з Діашем, ніби якогось аутсайдера, який не бути надійним в обороні. Надто далеко залишився і Ферна, якого ця ситуація вивела з епізоду і не дала шансів підстрахувати. М'яч вдалося доставити до головної загрози нинішнього Лестера. Залишати Меддісона у такій активній і зручній позиції – просто безвідповідально. Один в один Джеймс знищить будь-якого опонента навіть з команди Пепа.

Коли гості захищалися з квертетом оборонців, їх легко виманювали маневрами і переміщеннями. Після перерви Роджерс переформатував схему, випустив 5 оборонців, і Ман Сіті почав грузнути в болотах. Тепер уже в пастки давали себе загнати господарі. Наївні викидання у пресингу були проблемою далеко не одного Зінченка, але марно заперечувати, що вони були. В епізоді з другим пропущеним Олекс підставив небезпечним пасом Гюндогана, якого надто щільно опікали.

The second goal comes from a pass into a tightly marked Gundogan from Zinchenko. Surrounded, Gundogan loses out and Leicester score on the counter. With City attacking with a front 5, as soon as Leicester win possession those players are all ahead of play and out of the game 14/ pic.twitter.com/DLE5xhfXgF — Man City Tactics (@city_tactics) December 27, 2021

Покарання знову прилетіло настільки швидко, що ніхто нічого не зрозумів. Зокрема, і футболіст збірної України, якого Меддісон з легкістю відіграв простим фінтом. А далі вже знову бачимо ланцюжок проблем. Той же Ферна надто поспішно викидається. Ляпорт знову виконує роль лише декорацій. Кульмінація – парочка португальських захисників, які дозволяють пустити собі в коридор вбивчий розрізний пас. Це була ідеальна ілюстрація тих пророчих слів Гвардіоли перед матчем. Третій пропущений уже не після контратаки. Але й тут вдалося спровокувати Фернандінью, Діаша і Зінченка на те, щоб покинули свої зони. Місце лівого захисника прикриває Бернарду Сілва, однак робить це так, ніби не до кінця розуміє свою роль.

Популярний фанатський портал City Xtra пройшовся по всіх захисниках, виставивши трьом по 5,5. Лише Ляпорта, який доклався до двох забитих, оцінили на 6,5. Відзначають два різні обличчя Зіни у цій грі: "Неперевершений виступ, який включав фантастичні підключення та довгі м’ячі, був дещо зіпсований обороною у другому таймі, яка розчарувала. Українця втягнули у жахливий десятихвилинний період в обороні, коли Лестер намагався здійснити приголомшливий камбек і забив три м’ячі".

Daily Mail, який зазвичай виставляє нижчі бали, несподівано оцінив Олекса на солідну сімку (стільки, скільки у Гвардіоли, до прикладу). Більше дісталося лише Гюндогану, Сілві, Де Брюйне, Стерлінгу та Меддісону. Sky Sports також не вважає українця головним винуватцем жахіття другого тайму. Ті ж 7 балів. Це була історична драма. Вперше в рамках АПЛ команди забили 9 голів за матч під час Різдва. Хто, як не Манчестер Сіті, мав це зробити.

Деякі фанати та аналітики вже знову почали загадувати за Вокера, який надійніше покриває простір за спинами захисників, ніж Канселу чи Зінченко. Однак Олекс зберігає свої позиції в команді, використовуючи і випадок (Вокер то втратить форму, то зляже з підозрою на ковід), і свої навички півзахисника. Наш легіонер повністю відіграв 6 з останніх 7 матчів, оформивши за цей період 2 асисти. У 2021 році лише Канселу (105) та Родрі (102) набили більше дотиків за 90 хвилин гри, ніж Зінченко (101) в усій АПЛ. Сашко з сезону в сезон залишається стабільною частиною процесу, якому можна довіряти. У клубі, який знову на вершині та має найбільші шанси на золото.

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