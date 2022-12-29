Челси после поражения Ливерпуля в Лестере получил возможность обойти подопечных Юргена Клоппа на три очка. Правда, у мерсисайдцев оставался матч в запасе, однако уже в следующем туре лондонцы могли укрепить своё преимущество – "аристократы" будут принимать "красных" в родных стенах. Впрочем, для начала нужно было переиграть неуступчивый Брайтон на Стэмфорд Бридж.

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В первые 15 минут хозяева интенсивно прессинговали и демонстрировали высокие скорости, но гости не сильно отставали от гранда. На 11-й минуте "чайки" ещё и неплохой момент провели – это Лэмпти сместился с фланга и пробил в дальний угол (немного неточно). Ответ лондонцев оказался значительно острее: Санчес на 18-й минуте ошибся на выходе при подаче с углового, а Аспиликуэта замкнул в пустые ворота – штанга спасла Брайтон!

Постепенно подопечные Томаса Тухеля захватили инициативу. Уже на 25-й минуте голом мог отличиться Маунт, принявший передачу от Лукаку и выстреливший из острого угла. Санчес парировал коленом, однако через три минуты ему пришлось вынимать мяч из сетки. Челси заработал угловой, Маунт исполнил подачу на ближнюю штангу, а Лукаку головой переправил "круглого" в ворота – 1:0! Взятие ворот могли отменить, ведь Ромелу при засыкании попал локтем в лицо Мопею, но "чайкам" не повезло. Счёт на табло не изменился.

Перед перерывом хозяева несколько сбавили обороты. Брайтон же пошёл вперед, едва не наказав соперника за расслабленность. Так, на 38-й минуте неудачный вынос кросса завершился выстрелом Биссума с отскока, а на 39-й Лаллана пробивал из пределов штрафной в результате суеты в штрафной Челси – в обоих случаях Менди спас лондонцев. В конце концов, отдыхать команды отправились с минимальным преимуществом "аристократов".

В начале второго тайма Брайтон пошёл вперед, реально прижав столичных звёзд. Так, уже через две минуты после перерыва Модер принял подачу от Биссума и из центра штрафной выстрелил в перекладину, а на 53-й Макалистер неплохо пробил со стандарта – Менди парировал! На 55-й же Эдуард вытащил дальний удар Биссума под перекладину.

Челси на 57-й огрызнулся выходом Маунта и Хадсона-Одоя 2-в-1, но Каллум запорол эпизод выстрелом в единственного защитника – "чайки" сразу же ответили обводным ударом Мопея с линии штрафной. Мяч прошёл рядом с дальней штангой. Ещё через две минуты Марч выходил на свидание с Менди, но вместо удара Солли покатил назад под выстрел в пустые ворота – Мопей пробил, но попал в Рюдигера! На 68-й же минуте забивать должен был Лаллана – впрочем, его замыкание подачи с углового прошло над перекладиной.

Томас Тухель в этот момент выпустил на поле Канте. Выход Нголо выровнял игру. Челси даже провёл несколько опасных стандартов, однако Брайтон всё равно не сдавался. "Чайки" выглядели гораздо активнее, а Грэм Поттер бросал в бой нападающих.

В частности, на 81-й минуте он выпустил Велбека – и именно эта замена принесла успех! На 90+1-й минуте Кукурелья исполнил подачу в штрафную, а Дани, перепрыгнув Чалобу, сравнял счет точным ударом головой в дальний угол. 1:1! С этими цифрами на табло матч и подошёл к концу.

Таким образом, Челси набрал 42 очка, поднявшись на вторую позицию. Ливерпуль удалось потеснить вниз, однако отрыв составляет всего 1 зачётный балл. До Манчестер Сити "аристократам" не хватает уже 8 пунктов.

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